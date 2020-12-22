Dolarizasyon Nedir, Çeşitleri Nelerdir? Dolarizasyon Nasıl Ölçülür?

İnsanların kendi ekonomilerini koruma altına alabilmek adına ekonomik olarak almış oldukları bir önlem şeklidir.



Dolarizasyon Nedir?



Dolarizasyon, insanların kendi para birimlerinin değer kaybetme olasılığına karşı aldıkları bir önlemdir. Bu önlem kendi para birimleri yerine yabancı kaynakları para birimlerini kullanmaları şeklinde olmaktadır. Bu sayede para birimleri yüksek enflasyon ve benzeri nedenlerden dolayı değer kaybederse kendi ekonomileri bu durumdan etkilenmeyecektir. Bu durum insanların bireysel ekonomilerini olumlu yönde etkilese de ulusal açıdan devletin ekonomisi, para biriminin piyasada ki değerini azaltıcı yönde etki yapmaktadır.



Dolarizasyon Çeşitleri Nelerdir?



Dolarizasyonun iki türlü çeşidi mevcuttur. Birincisi tam dolarizasyon, ikincisi ise kısmi dolarizasyon. Tam dolarizasyon, ülke vatandaşının ülkesinin yerel para birimini tamamen bırakıp yabancı kaynaklı para kullanmasıdır. Kısmi dolarizasyon ise insanların bütün para birimi olarak yabancı birimi tercih etmesi değil ama bu para birimini yavaş yavaş hayatına yerleştirmesidir.



Dolarizasyon Nasıl Ölçülür?



Dolarizasyon bir ülkenin ödemelerinde kullanılan paranın yerel olmaması, yabancı para biriminin kullanılmasıdır. Bunun ölçümü de belirli bir formülle yapılmaktadır. Bu formül şu şekildedir: Dolaşımdaki Para + Yerli Para Mevduatı + Yabancı Para Mevduatı / Yerli Para Mevduatı + Dolaşımdaki Para. Ölçümü bu formül üzerinden yapılmaktadır. Kısaca yabancı paranın tüm ülkenin parasına oranı şeklinde olacaktır. Dolarizayon her ülke ekonomisini kötü yönde etkileyen ve aynı zamanda risk yaratan bir durumdur.