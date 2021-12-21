Döviz kurlarında satışlar hızlandı

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuoyuna yeni ekonomi politikalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kur getirisi Türk lirası mevduat kazancının üstünde ise aradaki farkın doğrudan vatandaşa ödeneceğini açıkladı.

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Yapılan açıklamanın ardından geçtiğimiz gün Türk lirası döviz kurları karşısında değer kazandı. 18.36 lira seviyesine kadar yükselen dolar/TL 13.50 seviyesine geri çekildi. Euro ise 20.74 liradan 15.22 liraya düştü.

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 13.48 lira seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 12.87 lira seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 11.09 lira, en yüksek ise 14.44 lira seviyeleri görüldü. Euro ise 14.54 lira ile satıcılı seyrediyor.