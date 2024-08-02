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Uzmanpara'Döviz piyasaları yakından izleniyor'
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'Döviz piyasaları yakından izleniyor'

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, Japonya'nın döviz hareketlerini yakından izlediğini ve yendeki toparlanmanın ithalat fiyatlarını aşağı çekebileceğini umduğunu söyledi.

02.08.2024 - 09:06 | | Foreks Haber
'Döviz piyasaları yakından izleniyor'

Kabine toplantısı sonrası olağan basın toplantısında konuşan Suzuki, "Döviz hareketlerinin (ekonomi üzerinde) hem olumlu hem de olumsuz etkileri var, ancak şu anda en büyük endişemiz ithalat fiyatları üzerindeki etkileri" dedi.

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Temmuz ayının büyük bölümünde dolar başına 160'ın altında 38 yılın en düşük seviyelerinde seyreden yen, çarşamba günü Japonya Merkez Bankası'nın faiz oranlarını artırma kararından önceki ve sonraki günlerde keskin bir yükseliş gösterdi.

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