'Döviz piyasaları yakından izleniyor'

Kabine toplantısı sonrası olağan basın toplantısında konuşan Suzuki, "Döviz hareketlerinin (ekonomi üzerinde) hem olumlu hem de olumsuz etkileri var, ancak şu anda en büyük endişemiz ithalat fiyatları üzerindeki etkileri" dedi.

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Temmuz ayının büyük bölümünde dolar başına 160'ın altında 38 yılın en düşük seviyelerinde seyreden yen, çarşamba günü Japonya Merkez Bankası'nın faiz oranlarını artırma kararından önceki ve sonraki günlerde keskin bir yükseliş gösterdi.