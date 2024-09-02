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Döviz ve altın dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı

Döviz ve altın dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) tarih uzatıldı.

02.09.2024 - 09:46 |
Döviz ve altın dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan "Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" ve "Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Buna göre, Kur Korumalı Mevduat hesabı kapsamında, yurt içi yerleşik gerçek kişiler ile yurt içi yerleşik tüzel kişiler, 31 Ağustos 2024 itibarıyla bankalarda mevcut olan dolar, euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarını TL'ye çevirebilecek.

Altın hesaplarında yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 31 Ağustos 2024, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan altın hesabı, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilecek.

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