Dropshipping Nedir? Stoksuz E-Ticaret Nasıl Yapılır, Faydaları Nelerdir?

Bu tedarik ve satış yöntemi ülkemizde ''stoksuz e-ticaret'' adıyla biliniyor. 2005 yılından sonra Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'de ortaya çıkan Dropshipping, kısa sürede dünya genelinde yayıldı. Stoksuz e-ticaret, hem satıcı firmalara hem de potansiyel alıcılara fayda sağlıyor. Firmalar stok yapmadıkları için kategoride yer alan ürünleri çok daha uygun fiyatlarla alıcıların beğenisine sunmaktadır.



Dropshipping Nedir?



Dropshipping, perakende ürünlerin satışı gerçekleştiren şirketlerin tercih ettiği uluslararası bir e-ticaret yöntemidir.



Online pazar yerleri ile dropshipping siteleri sıklıkla birbirine karıştırılıyor. Online pazar yerleri satıcılar ile alıcıları buluşturur. Bunun için e-ticaret sitesi kurulmasına gerek yoktur. Stoksuz e-ticaret yönteminde ve pazar yerleri depolama ve kargolama sürecinden sorumlu değildir. Ancak dropshippingde sipariş bilgilerinin tedarikçi firmaya gönderilmesi gerekir.



Stoksuz E-Ticaret Nasıl Yapılır?



Stoksuz e-ticaret, farklı tedarikçi firmalara ait ürünler online platformlarda satışa çıkarılır. Müşteriler siparişi onayladıktan sonra müşterilerin adresleri ve iletişim bilgileri tedarikçiye iletilir. Bir anlamda dropshipping firması, tedarikçi ile alıcılara aracılık yapar.



Ürünlerin satışa sunulduğu platforma birçok ödeme seçeneği eklenmelidir. Örneğin: Kredi ve banka kartı ile ödeme, EFT / Havale ve Kapıda ödeme. Birden fazla ödeme yönteminin olması daha fazla satış imkanı sunar. Bununla birlikte siparişleri otomatik olarak kaydeden yazılımlar, fiyatlandırma otomasyonları ile birlikte siteye eklenebilir. Bu hem satıcı hem de tedarikçi firmaya zaman kazandırır.



Stoksuz E-Ticaretin Faydaları Nelerdir?



1- Stoksuz e-ticaretin en büyük faydalarından biri sadece Türkiye ile sınırlı kalmayıp tüm dünya ülkelerine satış yapma olanağı sunmasıdır.



2- E-ticaret sitelerinin lojistik yönetiminde depo ve depo personeline bütçe ayırmak gerekir. Fakat dropshipping'te ürünler tedarikçi firmadan temin edildiği için depoya gerek yoktur.



3- Bu alanda hiç deneyimi olmayan kişiler için e-ticaret sitesi açmak ve yönetmek bir hayli karışık olabilir. Dropshipping, diğer e-ticaret yöntemlerine göre çok daha kolay bir işleyişe sahiptir.



4- Günümüzde girişimcilerin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri iş kurmak için gerekli sermayeyi bulamamasıdır. Fakat stoksuz e-ticaret yönteminde tedarikçilerin ürünleri satıldığı için sermaye bulmaya gerek yoktur.



5- Dropshipping ile çok sayıda tedarikçi ile çalışılabilir. Bu sayede potansiyel alıcılara daha fazla ürün seçeneği sunulmuş olur. Bu da satış rakamlarının yükselmesinde önemli bir etkendir.



6- Stoksuz e-ticaret yapmanın en büyük avantajlarından bir diğeri, ofis açmanın zorunlu olmamasıdır. Bir bilgisayar ve internet bağlantısı ile verilen siparişler takip edilebilir. Home office çalışarak yüksek kazançlar elde etmek mümkündür.