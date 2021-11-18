Dünya ekonomisinde yüzde 6 büyüme bekleniyor

Barclays, gelişmiş ekonomilerin öncülüğünde bu yıl küresel ekonominin yüzde 6 büyümesinin beklendiğini bildirdi. Gelecek yıl için büyüme tahminini yüzde 4,4 olarak ortaya koydu.

Çin ekonomisinde büyümenin yavaşlamasını bekleyen Barclays, 2021 yılında yüzde 7,8 olmasını beklediği büyümenin 2022 yılında yüzde 4,7'ye gerileyeceğini öngördü.

Barclays yaptığı değerlendirmede, tüketici fiyatlarında yaşanan artışın özellikle yılın ikinci yarısında yavaşlamasını beklediğini de ifade etti.