Dünya piyasalarının gözü ABD'de

Piyasalar genel anlamda Biden'ın seçimleri kazanmasını pozitif fiyatladı. Ancak Donald Trump'ın çalkantılı geçen 4 yıllık başkanlık dönemi, Kongre baskını ve ardından başlayan Trump'ın azil süreci etrafında şekillenen siyasi krizle sona eriyor.

Bu olaylar sonrasında Joe Biden'ın yemin töreniyle ilgili olarak da güvenlik endişeleri ön plana çıktı.

ABD'nin başkenti Washington'da 6 Ocak'ta yaşanan olayların gölgesinde yapılacak başkanlık yemin töreni için güvenlik önlemleri artırılırken, törende görevli askerlerden gelebilecek muhtemel bir tehdide karşı da önlemler alınmaya devam ediyor.

ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, seçilmiş başkan Joe Biden'ın yemin töreni için Washington'da tam teçhizatlı olarak görevlendirilmiş 25 bin Ulusal Muhafız askerinin güvenlik taramasından geçirileceğini duyurmuştu.

Bu haberler sonrasında yemin törenine ilişkin kötü bir senaryoda piyasaların nasıl etkilenebileceği de merak konusu oldu.

Küresel piyasalar da törene dair iyi ve kötü senaryolara odaklandı.

Ekonomistler, güvenlik önlemlerinin çok sıkı olduğunu kötü bir senaryonun beklenmediğini aktardı.

Kötü senaryo gerçekleşse bile piyasalarda bozulma olabileceğini ancak bunun geçici olabileceği öngörüsünde bulunan ekonomistler, ani bir olay olmaması durumunda piyasaların güvenliğe dair söylentilerinden ziyade Biden'ın törende ne söylediğine odaklanacağını aktardı.

"ABD piyasaları, ekonomik ve politik temellerle yönlendiriliyor"

IHS Markit Kıdemli Ekonomi ve Finansal Uzmanı Brian Lawson, ABD piyasalarının ekonomik ve politik temellerle yönlendirildiğini belirterek, 2021 yılının başından bu yana ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki artışa dikkati çekti.

Bundaki ana faktörün Demokratların ikinci tura kalan Georgia seçimlerini kazanmasıyla Senato ve Temsilciler Meclisindeki kontrolü ele geçirmesi olduğunu aktaran Lawson, dolayısıyla bunun da finansal piyasalarda ABD ekonomisini canlandırmak için daha genişlemeci bir mali duruş beklentilerine yol açtığını dile getirdi.

Lawson, daha hızlı bir aşılama stratejisinin de daha hızlı ekonomik iyileşme sağlayabileceğini söyledi.

Seçilmiş başkan Joe Biden'ın yemin törenindeki risklere değinen Lawson, ciddi sonuçlara yol açabilecek terör olaylarının finansal piyasalarda geçici bozulmalara yol açabileceğini vurguladı.

Lawson, böyle bir senaryoda S&P 500 endeksinin ilk başta yüzde 14 civarında düşüş kaydedebileceğini kaydetti. Yemin töreni için 25 bin Ulusal Muhafızın görevlendirildiğini anımsatan Lawson, ABD hükümetini tepe taklak edebilecek bir terör saldırısı ihtimalinin düşük gözüktüğünü belirtti.

Piyasalar politik dönüşüm koşullarına uyumlu hale geldi

Beklenmedik olaylar haricinde piyasaların politik dönüşüm koşullarına uyumlu hale geldiğini ifade eden Lawson, para politikasında ani bir değişiklik gerçekleşmesi ihtimalinin olmadığını aktardı.

Lawson, ABD Merkez Bankası'nın (Fed), büyük ihtimal varlık alımlarıyla ve faizleri düşük tutarak finansal piyasaları desteklemeye devam edeceği öngörüsünde bulundu.

Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash ise temel durumda yemin töreninin pürüzsüz bir şekilde gerçekleşebileceğini belirtti.

Kötü senaryo ihtimaline değinen Ash, "Bu ne tür sorun beklediğinize bağlı. Biden'a karşı yapılacak olası bir darbeyi fiyatlamak çok zor açıkçası bilmiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Commerzbank ABD Fed Ekonomisti Bernd Weidensteiner, yemin töreninde önemli bir problem gerçekleşmeyeceği öngörüsünde bulundu ve böyle olunca da piyasaların etkilenmeyebileceğini belirtti.

Berenberg Başekonomisti Holger Schmieding, çok fazla güvenlik olduğunu ve önemli bir olay beklemediğini ifade etti. Ani bir olay olmaması durumunda piyasaların güvenliğe dair söylentilerinden ziyade Biden'ın törende ne söylediğine odaklanacağını aktardı.

Berenberg ABD, Amerika, Asya Başekonomisti Mickey Levy de yemin törenin de herhangi bir karışıklığı önlemek için geniş çaplı önlemlerin alındığını vurguladı.

Piyasaların negatif bir duruma karşı tepki vermeyeceği öngörüsünde bulunan Levy, "Finansal piyasalar, yemin töreninden etkilenmeyecek ekonomik temellere, Fed politikalarına daha fazla mali teşvik öngörülerine odaklanacak." dedi.