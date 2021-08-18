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Dünya Ticaret Barometresi rekor seviyede

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Mal Ticareti Barometresi'nin rekor seviyeye ulaşarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu krizin ardından küresel ticaretteki toparlanmayı teyit ettiğini duyurdu.

18.08.2021 - 15:05 | | AA
Dünya Ticaret Barometresi rekor seviyede

DTÖ, Küresel Mal Ticaret Barometresi Ağustos Raporu'nu yayımladı. Buna göre, Mal Ticareti Barometresi, ağustosta bir önceki yıla göre 20 puandan fazla artarak 110,4 puana yükseldi. Böylece DTÖ'nün Mal Ticaret Barometresi, yayımlanmaya başladığı 2016'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

DTÖ raporunda, "Küresel mal ticareti, salgının ilk dalgası olan 2020'nin ikinci çeyreğinde keskin bir düşüş kaydettikten sonra toparlanmaya devam ediyor." denildi.

Raporda, söz konusu barometredeki artışın, küresel ticaretteki cari büyümenin gücünün yanı sıra 2020'de ticarette Kovid-19 salgını kaynaklı şokun derinliğini yansıttığı kaydedildi.

Küresel ticaret için görünümün bölgesel farklılıklar, hizmet sektörlerinde devam eden zayıflık ve özellikle fakir ülkelerde aşı uygulamalarının gecikmesi gibi aşağı yönlü risklerle gölgelenmeye devam ettiği belirtilen raporda, "Salgında yeni dalgalar ekonomik toparlanmayı kolayca baltalayabileceğinden Kovid-19, ticaret görünümü için en büyük tehdidi oluşturmaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Barometredeki 100'den büyük okumalar trendin üzerinde büyüme olacağını gösterirken, 100'ün altındaki okumalar trendin altındaki büyümeye işaret ediyor.

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