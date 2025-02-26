Dünyada 60 milyon kişinin hesabı var! Türk yatırımcılar da etkilendi mi? 1.5 milyar dolarlık dev soygun

Geçtiğimiz hafta cuma günü kripto para piyasasında endişe veren bir olay yaşandı. Coinmarketcap’e göre dünyanın en büyük ikinci kripto para borsası olan Bybit’te 1.5 milyar dolarlık Ethereum’un hackerlar tarafından çalındığı belirtildi. Yaşanan hadise sonrasında piyasada sert düşüşler gözlenirken, şirket tarafından yapılan açıklamada saldırıya uğrayan tek cüzdanın Ethereum olduğu vurgulandı.

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DÜNYADA 60 MİLYONDAN FAZLA YATIRIMCININ HESABI VAR!

60 milyondan fazla kullanıcısı bulunan Bybit aynı zamanda Türkiye’de de faaliyet gösteriyor. Peki hack olayı nasıl yaşandı? Türkiye’deki kullanıcılar da etkilendi mi? Kripto borsasında yaşanan sorun çözüldü mü? Yatırımcıların zararları tazmin edildi mi?

BYBIT TR MÜDÜRÜ SÜRECİ MİLLİYET’E ANLATTI!

Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye cevaplayan Bybit TR Ülke Müdürü Kutluhan Akçın şu ifadeleri kullandı: “Bybit Global’den gelen bilgilere göre 21 Şubat 2025 tarihinde, UTC ile yaklaşık 12:30'da Bybit, rutin bir transfer süreci sırasında Ethereum (ETH) Soğuk Cüzdanlarımızdan birinde yetkisiz faaliyet tespit edildi. Sonuç olarak, 400.000’den fazla ETH ve stETH, 1,5 milyar dolardan fazla değere sahip varlık, tanımlanamayan bir adrese aktarıldı.

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OLAYIN ARKASINDA KUZEY KORELİ HACKERLARIN OLDUĞU SÖYLENİYOR, BU DOĞRU MU?

Evet, uzmanlar saldırının arkasında Kuzey Koreli hacker grubu Lazarus’un olduğunu söylüyorlar. Ancak bu konuda halen net bir bilgi yok ve araştırmalar sürüyor.

YATIRIMCILARIN ZARARI KARŞILANDI MI?

Öncelikle, toplam kaybın yaklaşık 400.000 ETH olduğunu ve bunun yaklaşık 1,4 ila 1,5 milyar dolar değerinde olduğunu doğrulayabilirim. Bu, kripto tarihindeki en büyük saldırılardan biri ve sektör için bir dönüm noktası. Ancak burada dikkat çekilmesi gereken asıl nokta, Bybit’in olağanüstü bir hızla ve güçlü bir finansal duruş sergileyerek bu kaybı sadece iki gün içinde telafi etmesi.

Bybit, en başından beri kullanıcı fonlarının güvende olduğuna ve zararların tamamen karşılanacağına dair net bir duruş sergiledi ve sözünü tutarak hafta sonu 1,4 milyar dolarlık Ethereum’u eksiksiz bir şekilde yerine koydu.

‘BENZERSİZ BİR KRİZ YÖNETİMİ OLDU’

Böyle büyük bir açığın bu kadar kısa sürede kapatılması, yalnızca Bybit’in finansal gücünü değil aynı zamanda kullanıcılarına verdiği değeri ve güvenilirliğini gözler önüne seriyor. Bu olay, kripto ekosisteminde nadir görülen bir hız ve kararlılıkla yönetildi ve yatırımcılar açısından benzersiz bir kriz yönetimi örneği oldu.

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TÜRKİYE’DEKİ YATIRIMCILAR DA ETKİLENDİ Mİ?

Türkiye’deki kullanıcılarımız bu hadiseden etkilenmedi. Bybit TR, Haziran 2024’te Bybit ve Narkasa ortaklığı ile Türkiye’de hizmet vermeye başlamış olup, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) kripto varlık hizmet sağlayıcıları geçici listesinde yer almaktadır. Türkiye’deki kullanıcılarımızın varlıkları 1:1 oranında saklanmaktadır ve işlemlerine güvenle devam edebilirler.

YATIRIMCILAR MERAK EDİYOR: YENİ BİR HACK TEHDİDİ OLUR MU?

Kripto sektöründe risk doğası gereği mevcuttur. Asıl önemli olan, bu tür olaylar karşısında ne kadar dirençli ve şeffaf olduğunuz ve yatırımcı güvenini ne kadar iyi koruduğunuzdur. Bybit olarak finansal gücümüz ve şeffaf yaklaşımımızla bu kaybın tamamını karşılıyor ve kullanıcılarımızın varlıklarının güvende kalmasını sağlıyoruz.

Maalesef siber tehditler sürekli evriliyor. Ancak, platform olarak önlemler en üst seviyeye çıkarıldı. Bu noktada ivedilikle Safe platformu terk edildi ve büyük varlıklar çok daha güvenli bir cüzdan alt yapısına taşınıyor. Bunun yanı sıra dahili güvenlik protokolleri güncelleniyor. Multi-sig sistemlerine daha fazla katman eklenerek yeniden yapılandırılıyor.

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‘DAHA SIKI PROTOKOLLER UYGULANACAK’

Ekip şu anda saldırının teknik detaylarını inceliyor ve hem iç hem de bağımsız dış denetçilerle çalışarak saldırının nasıl gerçekleştiğini analiz ediyorlar. Son olarak, yeni güvenlik standartlarının belirlendiğini ve önümüzdeki dönemde fonların yönetiminde daha sıkı protokoller uygulanacağını belirtebilirim.”