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03.11.2020 - 13:06 |

Dünyanın en büyük petrol şirketinin geliri düştü

Dünyanın en büyük petrol üreticisi konumunda bulunan Suudi Arabistan devlet şirketi Aramco, Covid-19 salgını sonrası 2020'nin üçüncü çeyreğinde gelirinin bir önceki seneye oranla yüzde 44.6 düştüğünü açıkladı.

Dünyanın en büyük petrol şirketinin geliri düştü
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Uluslararası petrol fiyatları koronavirüs salgını sonrası düşük talep nedeniyle son 5 ayın en düşük seviyesinde işlem görüyor.

Geçtiğimiz senenin aynı döneminde petrol satışından yaklaşık 20 milyar dolar net gelir açıklayan Aramco, bu sene 11.79 milyar dolarlık gelir elde ettiğini duyurdu.

Euronews'te yer alan habere göre; Aramco tepe yöneticisi (CEO) Amin Nasser, petrol satışlarının genel itibariyle düşük olduğunu belirtirken, dünyadaki ekonomik gelişmeyle birlikte son dönemde gelişme kaydettiğini söyledi.

Aramco 2020 yılı için toplamda 75 milyar dolarlık gelir hedeflerken, üçüncü çeyreğin sonuna kadar bu hedefler doğrultusunda toplamda 18.75 milyar dolarlık satış rakamına ulaşmayı planlıyor.

Hafta başında 36,13 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı şu anda 38,97 dolar seviyesinde işlem görürken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 36,80 dolardan alıcı buldu.

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