eBay, GittiGidiyor'u kapatıyor

eBay, GittiGidiyor'u 2011 yılında satın almıştı ve GittiGidiyor bağımsız bir platform olarak faaliyet gösteriyordu.

Küresel operasyonlarını düzenli olarak gözden geçirdiğini belirten eBay, bu zor ancak stratejik kararı piyasada devam eden rekabetçi dinamikler temelinde aldığını vurguladı.

Açıklamaya göre, bugünden itibaren satıcılar GittiGidiyor üzerine ürün yüklemeyecekler ve 18 Temmuz'dan sonra alıcılar yeni alım yapamayacaklar.

Alıcılar ve satıcılar "Hesabım" bölümüne 5 Eylül 2022'ye kadar ulaşabilecekler.

GittiGidiyor'un kapatılması Ebay'ın ikinci çeyrek sonuçlarına veya mali yılın tamamı için sonuçlara ciddi bir etki yapmayacak.