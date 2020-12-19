Eft Nedir, Nasıl Yapılır? Hesaba Eft Yapınca Ne Zaman Geçer?

EFT, son zamanlara tüzel ve bireysel hesap sahibi olan kişiler için para transferlerinde önemli kolaylık sağlamaktadır. Paranın hesaba çok geç geldiği havale sistemine göre oldukça hızlı olarak bilinen EFT işlemi hakkında bilinmesi gereken bilgiler vardır.



EFT Nedir?



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına göre EFT işlemi; ''Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın işleticisi ve sahibi olduğu EFT sistemi, TL ile yapılan ödeme işleminin elektronik ortamla gerçek zamanlı brüt mutabakatını sağlayan sistem'' olarak tanıtılmaktadır. 1992 senesinde kurulmuş olan EFT sistemi, 2000 senesinde teknolojik gereksinimler ve gelişmeler ile yazılımında ve donanımında mühim farklılıklar yapılmıştır. EFT sisteminde yapılacak işlemlere yönelik herhangi bir alt ya da üst limitin bulunmaması ve ufak miktarlı ödeme işlem adedinin toplam ödeme işlemi içerisinde payının çok yüksek olması, acil ve tutarlı ödemelerin yapılmasında risk unsurunu oluşturmaktaydı. Bu yüzden 7 Aralık 2012 tarihinde, EFT sisteminin bankalar arası TL aktarım sistemi ve müşteriler arası TL aktarım sistemi olmak üzere iki sisteme ayrılmış olduğunu belirtmek mümkündür.



Müşteriler arası TL aktarımında; hesaba ve ada yapılan müşteri ödeme işlemleri, ev, iş yeri ve başka kira ödemeleri, kamu ödemeleri, kredi ve maaş kartı ödemeleri gibi bankaların müşterilerin isme gerçekleştirdikleri ödemeler, bankalar arası TL aktarımında ise; bankaların birbiri arasında yapmış oldukları ödemelerle yurt dışı finansal kurumlara sağladıkları muhabirlik işlemlerine yönelik ödemeler yapılmaktadır. Belli durumlarda her iki sistem de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından oluşturulan yazılımlar ile hizmet vermektedir. Alacaklandırmaya göre çalışan EFT sisteminde ödemeler, bekletilmeden alıcıya iletilmekte olup gün sonunda gerçekleşmeyecek emirler iptal edilmektedir.



EFT Nasıl Yapılır?



Banka şubesi sayesinde EFT işlemi gerçekleştirmek için bankaya giderek veya mobil bankacılıkta yer alan EFT işlemi bölümüne giderek, alıcıya ait olan 26 haneli IBAN ya da şube ve hesap numarası, ismi ve soy ismi, transfer edilmesi istenen para miktarını belirten EFT talimatını vermek yeterli olacaktır.



Hesaba EFT Yapınca Ne Zaman Geçer?



Türkiye'de EFT sistemi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından işletilmekte olan bir sistem olmakla beraber, sistem çerçevesi TC Bankalar Kanunu açısından düzenlenmektedir. Gün içerisindeki işlemler 08.30- 17.30 arasında gerçekleştirilmektedir. Sistemle alakalı sorumluluk Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na aittir.



EFT ve Havale Arasındaki Fark Nedir?



EFT işlemi; farklı bankaların arasında gerçekleşen para değişimi olarak tanımlanabilir. Havale işlemi ise; aynı bankanın farklı şubeleri arasında veya aynı şubede değişik hesaplar arsında yapılan para transferi olarak tanımlanabilir.