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FAST işlemlerinde kısa süreli aksama

Türkiye genelinde bankalar arası para transferlerinde (FAST) aksamalar yaşandı. Kısa süreli sorun giderildikten sonra işlemler normale döndü.

15.01.2024 - 10:48 |
FAST işlemlerinde kısa süreli aksama

Para transferi yapmak isteyen kişiler FAST işlemlerini kısa süreliğine gerçekleştiremedi. Aksamanın giderilmesiyle birlikte para transferleri normale döndü ve FAST işlemleri olağan akışında devam ediyor.

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FAST'TE LİMİT 50 BİN LİRAYA YÜKSELMİŞTİ

Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) ile kullanıcılar farklı bankalardaki hesapları arasında 7 gün 24 saat, hızlı ve kolay şekilde para aktarımı gerçekleştiriyordu. Bu işlemlerde limitler 50 bin liraya yükseltildi. Böylece 7 gün 24 saat boyunca 50 bin liraya kadar olan bakiyeler istenilen anda istenilen kişiye/kuruma EFT yapılabilecek.

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