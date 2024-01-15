FAST işlemlerinde kısa süreli aksama

Para transferi yapmak isteyen kişiler FAST işlemlerini kısa süreliğine gerçekleştiremedi. Aksamanın giderilmesiyle birlikte para transferleri normale döndü ve FAST işlemleri olağan akışında devam ediyor.

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FAST'TE LİMİT 50 BİN LİRAYA YÜKSELMİŞTİ

Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) ile kullanıcılar farklı bankalardaki hesapları arasında 7 gün 24 saat, hızlı ve kolay şekilde para aktarımı gerçekleştiriyordu. Bu işlemlerde limitler 50 bin liraya yükseltildi. Böylece 7 gün 24 saat boyunca 50 bin liraya kadar olan bakiyeler istenilen anda istenilen kişiye/kuruma EFT yapılabilecek.