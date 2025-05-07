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UzmanparaEIA petrol fiyatı tahminlerini düşürdü
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EIA petrol fiyatı tahminlerini düşürdü

ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi İdaresi (EIA) yayınladığı raporda, tarifelerin getirdiği belirsizliğe ve OPEC+'dan üretim artışı beklentilerine işaret ederek petrol fiyatı tahminlerini düşürdü.

07.05.2025 - 09:09 | | Foreks Haber
EIA petrol fiyatı tahminlerini düşürdü

Batı Teksas petrolü için 2025 yılı ortalama fiyat tahminini 2 dolardan fazla düşürerek 61,81 dolara indirdi. Brent petrolü için ortalama fiyat tahminini de 67,87 dolardan 65,85 dolara düşürdü.

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EIA, ABD'nin 2025 petrol üretimi için tahminini de günlük 13,51 milyon metreküpten 13,42 milyon metreküpe çekti.

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