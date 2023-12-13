EIA petrol tahminini revize etti

EIA yayınladığı aylık "Kısa Vadeli Görünüm" raporunda brent petrolde fiyatın 2024 yılında varil başına ortalama 83 dolar olacağını tahmin etti. Geçen ay yayınlanan raporda 2024 yılı için brent petrol fiyatı 93 dolar olarak öngörülmüştü.

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EIA, 2024'ün ilk yarısında OPEC+'ın uygulayacağı açıklanan arz kesintilerinin, brent ham petrol spot fiyatının bu ay varil başına 78 dolardan ortalama 83 dolara yükselmesine yardımcı olacağını söyledi.

EIA ayrıca ABD'nin 2023 ham petrol üretim tahminini de geçen ayki rapora göre hafifçe yükseltti.

EIA, ABD ham petrol üretiminin bu yıl 1,02 milyon varil/gün artarak 12,93 milyon varil/gün ile rekor kırmasının beklendiğini ve 2019'daki 12,3 milyonluk bir önceki zirveyi geride bırakacağını söyledi. Açıklamada 2024 yılında üretimin 180.000 varil/gün artarak 13,11 milyon varil/gün olacağı belirtildi.

EIA, ABD'nin ham petrol ve hidrokarbon gaz sıvıları üretimindeki artışın, bu yıl yaklaşık 1,8 milyon varil/gün olan ABD'nin net ham petrol ve petrol ürünleri ihracatını 2024 yılında neredeyse 2 milyon varil/gün gibi rekor bir seviyeye çıkaracağını söyledi.

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EIA, ABD'nin toplam petrol tüketiminin 2023 yılında 100.000 varil/gün artarak 20,1 milyon varil/gün'e, 2024 yılında ise 300.000 varil/gün artarak 20,4 milyon varil/gün'e ulaşacağını belirtti.