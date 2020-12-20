Ek Hesap Nedir? Bankalarda Ek Hesap Nasıl Açılır, Nasıl Kapatılır?

Ek hesap, vadesiz olan mevduat hesaplarının üzerinden tanımlanan kredi seçeneği olmaktadır. Ek hesap aynı zamanda çok sık tercih edilmekte olan avans hesap, nakit avans isimleri ile de müşterilere sunulmaktadır.



Ek Hesap Nedir?



Ek hesap kişilerin herhangi bir nakit ihtiyaçları durumunda kullanabilecekler opsiyonlardan biridir. Bulunan limitlerin neticesinde, anlık olan para ihtiyaçlarını da ek hesap üzerinden kullanmak mümkün olmaktadır.



Ek Hesap Nasıl Açılır?



Günümüzde ek hesap açılışı yapmak için her bir banka farklı koşullar sunmaktadır. Bankaların ortak olarak talep ettiği şartlar:

18 yaşını geçmiş olmak,

İkamet adresi sabit olmak,

Düzenli geliri bulunmak,

Takipte ya da gecikmede kredi borçları bulundurmamak,

Kredi notunun genel anlamda kredi verilebilir seviyede bulunması şeklindedir.



Ek Hesap Nasıl Kapatılır?



Ülkemizde ek hesabı, kapatmak isteyen insanlar çoğunlukta olmaktadır. Özellikle fazla meblağ çekti ise ve sonrasında tutarı ödemekte zorlandı ise; pek çok kişi hesabını kapatmak ister. Ek hesap kapatmak adına aşağıdaki yerler ile iletişime geçilebilir.



Bunlar;



Şubeler: Ek hesap açıldığında ilgili bankanın bir şubesine gidip ek hesabı kapatmak için müşteri temsilcisine talep ederseniz, müşteri temsilcisi ek hesabını kapatmak için işlem başlatacaktır. Eğer herhangi bir borç bulunmuyor ise ek hesap kapanır.



Telefon Bankacılığı: Bu yöntemde eğer borç yoksa kapatma işlemi gerçekleştirilmesi mümkün olur. Bunun için müşteri temsilcisi ile telefonda görüşmek yeterlidir.



Ek Hesap Borcu Ödenmez İse Ne Olur?



Bankalardan açılan ek hesapların ödeme süreçleri oldukça önemlidir. Kredi kadar çok sıkı bir şekilde takipte değil gibi gözükse dahi borçların gecikmesi ve de ödenmemesi durumlarında bankalar yaptırımlar uygulama hakkına sahiptir. Aynı zamanda ek hesap ödenmediği durumda kredi notları olumsuz etkilenir.