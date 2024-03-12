'Ekonomi kademeli olarak toparlanıyor'

Ueda, "Bazı hanehalkı harcama verilerinde zayıflık olsa da benim görüşüm kademeli toparlanmanın devam ettiği yönünde" dedi ve kişisel tüketimde zayıflık işaretleri olsa da işletmelerin sermaye yatırımlarının "istikrarlı bir şekilde arttığını" söyledi.

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Ueda, bankanın sürdürülebilir enflasyon hedefine ulaşılıp ulaşılmadığını belirlemek için en son verileri gözden geçirmek istediğini belirtti ve "bu hafta daha fazla veri gelecek" diyerek, sendikalar için en büyük şemsiye grubun cuma günü bir anlaşma açıklamasıyla sonuçlanması beklenen yıllık ücret görüşmelerinden elde edilen sonuçlara açık bir gönderme yaptı.

Ueda, yönetim kurulunun bankanın %2'lik istikrarlı enflasyon hedefine yaklaşıldığı konusunda hemfikir olması halinde çeşitli politika ayarlarında değişiklik yapmayı değerlendirecekleri sözünü verdi.

Ueda, "Hedefe ulaşılması halinde negatif faiz politikasını, getiri eğrisi kontrolünü ve diğer çeşitli gevşeme tedbirlerini ayarlamayı değerlendireceğiz. Gerçek adımlar ve içerik o zamanki ekonomik ve fiyat koşullarına bağlı olacaktır" dedi.