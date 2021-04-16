'Ekonomik görünüm iyileşiyor'

ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 6 veya üzerinde büyüyeceğini tahmin eden Mester, işsizlik oranının da yıl sonunda yüzde 4,5 veya altına ineceğini öngördü.

Mester, "Ekonomi hala maksimum istihdam ve fiyat istikrarı politika hedeflerimizden çok uzak. Ancak ilerleme sağlanıyor ve ekonomik görünüm parlıyor" diye konuştu.

Aşılara dayanıklı virüs varyantlarının ortaya çıkmaması halinde istihdam piyasası şartlarının iyileşeceğini öngören Mester, yılın ikinci yarısında ekonomik büyümenin güçlü olmasını beklediğini vurguladı.

Ancak Mester, ekonominin geniş tabanlı, sürdürülebilir toparlanmaya geri gelmesinin zaman alacağını da belirtti.

Şirketlerin tedarik zincirlerinde aksamalarla karşı karşıya kalmaları ve baz etkisiyle enflasyon rakamlarını kısa vadede yükseleceğini belirten

Mester, ancak zaman ile bu fiyat artışlarının yavaşlayacağını öngördüklerini vurguladı.

Mester, "Şu noktada enflasyonun çok yukarı gideceği konusunda endişeli değilim. Enflasyon bekleyişlerinde ılımlı bir artış endişe verici değil" diye konuştu.