Ekonomik güven endeksi açıklandı
Ekonomik güven endeksi 99,3 oldu.
28.07.2023 - 10:13 |
Ekonomik güven endeksi haziran ayında 101,1 iken, temmuz ayında %1,8 oranında azalarak 99,3 değerini aldı.
Bir önceki aya göre temmuz ayında tüketici güven endeksi %5,9 oranında azalarak 80,1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,8 oranında azalarak 104,9 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %0,6 oranında azalarak 117,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %2,6 oranında azalarak 114,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %0,9 oranında azalarak 88,1 değerini aldı.