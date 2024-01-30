Ekonomik güven endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Ocak ayı ekonomik güven endeksi verisini açıkladı. Buna göre ekonomik güven endeksi aralık ayında 96,4 iken, ocak ayında %3,1 oranında artarak 99,4 değerini aldı.
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Bir önceki aya göre ocak ayında tüketici güven endeksi %3,9 oranında artarak 80,4 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,5 oranında azalarak 102,9 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %4 oranında artarak 116,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1 oranında azalarak 115,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %3,3 oranında artarak 90,9 değerini aldı.