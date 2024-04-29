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Uzmanpara Ekonomik güven endeksi açıklandı
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Ekonomik güven endeksi açıklandı

Ekonomik güven endeksi nisan ayında 99,0 oldu.

29.04.2024 - 10:04 |
Ekonomik güven endeksi açıklandı

Ekonomik güven endeksi mart ayında 100,0 iken, nisan ayında %1,0 oranında azalarak 99,0 değerini aldı.

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Bir önceki aya göre nisan ayında tüketici güven endeksi %1,4 oranında artarak 80,5 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi aynı düzeyde kalarak 103,5 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %2,8 oranında azalarak 117,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,9 oranında artarak 115,5 değerini, inşaat sektörü güven endeksi aynı düzeyde kalarak 88,6 değerini aldı.

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