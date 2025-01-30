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Ekonomik güven endeksi açıklandı

Ekonomik güven endeksi Aralık ayında 98,9 iken, Ocak ayında %0,8 oranında artarak 99,7 değerini aldı.

30.01.2025 - 10:03 |
Ekonomik güven endeksi açıklandı

Bir önceki aya göre Ocak ayında tüketici güven endeksi %0,4 oranında azalarak 81,0 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,1 oranında azalarak 102,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %2,5 oranında artarak 116,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,4 oranında artarak 114,5 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %2,6 oranında artarak 91,7 değerini aldı.

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