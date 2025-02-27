Ekonomik güven endeksi açıklandı

Ekonomik güven endeksi Ocak ayında 99,7 iken, Şubat ayında %0,5 oranında azalarak 99,2 değerini aldı.
Haberin Devamı
Bir önceki aya göre Şubat ayında tüketici güven endeksi %1,4 oranında artarak 82,1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,2 oranında artarak 102,8 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,9 oranında azalarak 114,2 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,6 oranında artarak 116,3 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %2,7 oranında azalarak 89,3 değerini aldı.