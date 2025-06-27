Ekonomik güven endeksi açıklandı
Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında 96,65 iken, Haziran ayında %0,1 oranında artarak 96,71 değerini aldı.
27.06.2025 - 10:06 |
Bir önceki aya göre Haziran ayında tüketici güven endeksi %0,3 oranında artarak 85,1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,2 oranında azalarak 98,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %0,4 oranında artarak 110,9 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %2,5 oranında azalarak 108,5 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %1,7 oranında azalarak 86,9 değerini aldı.