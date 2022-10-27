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Ekonomik güven endeksi arttı

Ekonomik güven endeksi ekim ayında 97,1 oldu.

27.10.2022 - 10:05 |
Ekonomik güven endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı ekonomik güven endeksi verisini açıkladı. Buna göre ekonomik güven endeksi eylül ayında 94,3 iken, Ekim ayında %3 oranında artarak 97,1 değerini aldı.

Bir önceki aya göre ekim ayında tüketici güven endeksi %5,3 oranında artarak 76,2 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,8 oranında yükselerek 102 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %0,9 oranında artarak 119,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %3 oranında yükselerek 119,4 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %2,8 oranında artarak 90,5 değerini aldı.

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