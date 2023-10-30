Ekonomik güven endeksi belli oldu

Ekonomik güven endeksi eylül ayında 95,4 iken, ekim ayında %1,2 oranında artarak 96,5 değerini aldı.
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Bir önceki aya göre ekim ayında tüketici güven endeksi %4,4 oranında artarak 74,6 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,2 oranında artarak 105,3 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %0,5 oranında artarak 113,6 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %3,3 oranında azalarak 113,9 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %0,9 oranında artarak 89,1 değerini aldı.