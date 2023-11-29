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Ekonomik güven endeksi belli oldu

Ekonomik güven endeksi kasım ayında 95,3 oldu.

29.11.2023 - 10:06 |
Ekonomik güven endeksi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Kasım ayı ekonomik güven endeksi verisini açıkladı. Buna göre ekonomik güven endeksi ekim ayında 96,5 iken, kasım ayında %1,3 oranında azalarak 95,3 değerini aldı.

Bir önceki aya göre kasım ayında tüketici güven endeksi %1,1 oranında artarak 75,5 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,3 oranında azalarak 103,9 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %2,4 oranında azalarak 110,9 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,9 oranında azalarak 111,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %2,2 oranında artarak 91,0 değerini aldı.

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Ekonomik güven endeksi belli oldu

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