Ekonomik güven endeksi belli oldu
Ekonomik güven endeksi 2024 yılı Şubat ayında 99 oldu.
28.02.2024 - 10:03 |
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Şubat ayı ekonomik güven endeksi verisini açıkladı. Buna göre ekonomik güven endeksi ocak ayında 99,4 iken, Şubat ayında %0,4 oranında azalarak 99 değerini aldı.
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Bir önceki aya göre şubat ayında tüketici güven endeksi %1,3 oranında azalarak 79,3 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,9 oranında azalarak 102 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,6 oranında artarak 118,6 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1 oranında azalarak 114,5 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %1,0 oranında artarak 91,8 değerini aldı.