Ekonomik güven endeksi belli oldu
Ekonomik güven endeksi Şubat ayında 99,2 iken, Mart ayında %1,6 oranında artarak 100,8 değerini aldı.
28.03.2025 - 10:03 |
Bir önceki aya göre Mart ayında tüketici güven endeksi %4,6 oranında artarak 85,9 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,4 oranında artarak 103,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %0,2 oranında artarak 114,4 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %2,5 oranında azalarak 113,4 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %0,5 oranında azalarak 88,9 değerini aldı.
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