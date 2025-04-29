Ekonomik güven endeksi belli oldu
Ekonomik güven endeksi Mart ayında 100,8 iken, Nisan ayında %4,2 oranında azalarak 96,6 değerini aldı.
29.04.2025 - 10:05 |
Bir önceki aya göre Nisan ayında tüketici güven endeksi %2,3 oranında azalarak 83,9 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %2,3 oranında azalarak 100,8 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %4,3 oranında azalarak 109,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %2,5 oranında azalarak 110,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %4,2 oranında azalarak 85,1 değerini aldı.