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Ekonomik güven endeksi belli oldu

Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında 96,7 oldu.

28.05.2025 - 10:05 |
Ekonomik güven endeksi belli oldu

Ekonomik güven endeksi Nisan ayında 96,6 iken, Mayıs ayında %0,05 oranında artarak 96,7 değerini aldı.

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Bir önceki aya göre Mayıs ayında tüketici güven endeksi %1,1 oranında artarak 84,8 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %2,2 oranında azalarak 98,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %0,9 oranında artarak 110,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,6 oranında artarak 111,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %3,9 oranında artarak 88,4 değerini aldı.

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