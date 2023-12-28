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Ekonomik güven endeksi yükseldi

Ekonomik güven endeksi aralık ayında 96,4 oldu.

28.12.2023 - 10:10 |
Ekonomik güven endeksi yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı ekonomik güven endeksi verisini açıkladı. Buna göre ekonomik güven endeksi kasım ayında 95,3 iken, Aralık ayında %1,1 oranında artarak 96,4 değerini aldı.

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Bir önceki aya göre aralık ayında tüketici güven endeksi %2,6 oranında artarak 77,4 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,5 oranında azalarak 103,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,2 oranında artarak 112,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %4,5 oranında artarak 116,8 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %3,3 oranında azalarak 88,0 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi yükseldi

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