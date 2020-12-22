Ekonomik Kriz Nedir, Nedenleri Nelerdir? Ekonomik Kriz Nasıl Olur?

Her ülkenin bir ekonomik düzeyi bulunmaktadır. Ekonomide yaşanan bazı problemler krize sebebiyet verebilir. Ekonomik krizin farklı pek çok nedeni olabilir.



Ekonomik Kriz Nedir?



İnsan ihtiyaçlarını kıt kaynaklar ile karşılama faaliyetlerini inceleyen bilim dalına ekonomi adı verilmektedir. Ülkelerin iyi giden ekonomilerinde değişen algılar ve yayılan kötümser tablolar ekonomik verilerde değişim yaratabilir. Şirketler batabilir ve işsizlik artar. Faizler yükselebilir ve finansal sistem çöker. Böylece toplumda buhran yaşanır. İşte ülkede yaşanan tüm bu kötü sürece ekonomik kriz adı verilmektedir.



Ekonomik Krizin Nedenleri Nelerdir?



Ekonomik krizler reel ve finansal sektörde arz fazlalığı veya talep daralmasından kaynaklanabilmektedir. Arz veya talep krizinin ortaya çıkmasının çeşitli nedenleri olabilir. Bunlar dışında ekonomik krizler organizasyon dışı konjonktürel nedenlerden kaynaklandığı gibi organizasyon içi nedenlerden de kaynaklanabilir.



Ekonomik krizlerin nedenlerine bakıldığında her zaman ekonomik nedenlerden kaynaklanmadığını söyleyebiliriz. Ülkede ortaya çıkan doğal afetler, deprem sel gibi olaylar ülkede ekonomik krize neden olabilir.



Ekonomik Kriz Nasıl Olur?



Ekonominin büyümesi ile birlikte oluşan likidite bolluğu varlık fiyatlarının balonlaşması ve tüketici talebinin tırmanmasına neden olabilir. Finansal ve konut piyasalarında yatırımcı davranışların sebebiyle yükselen varlık fiyatlarının bazı nedenler ile gerilemesi finansal piyasalarda riskten kaçışı ve tüm piyasayı etkisi altına alan satış dalgasını etkilemektedir. Faizlerin artması ve bu gibi nedenlerden dolayı fiyatların ve talebin aniden gerilemesi ekonomik krize yol açmaktadır. Bu da finansman maliyetlerinin yükselmesine, talep ve üretimin daralmasına yol açmaktadır.