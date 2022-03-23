El Salvador'dan kritik Bitcoin kararı

Kripto para piyasasında hareketli seyir gözlenmeye devam ediyor. ABD Merkez Bankası (Fed) cephesinden yapılan faiz artışına ilişkin açıklamalar dijital varlıkların aşağı yönlü bir seyir izlemesinde etkili oluyor.

Fed Başkanı Jerome Powell geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yükselen enflasyona karşın mayıs ayında gerçekleştirilecek olan toplantıda 50 baz puan faiz artışına gidilebileceğini söylemişti. Fed yetkilileri de Powell’ın şahin tonda açıklamalarını destekledi.

Özellikle artan enerji ve gıda fiyatları ABD’de enflasyonu körüklüyor. Fed enflasyonu dizginleyebilmek için son toplantıda 2018 yılından bu yana ilk kez faiz artışına gitmişti.

BITCOIN’DE YÜKSELİŞ SON BULDU

43 bin 361 dolara kadar yükselen Bitcoin geçtiğimiz günü yüzde 3.32 oranında primlendi. Bugün ise Bitcoin, Fed cephesinden yapılan faiz artışına ilişkin açıklamalar sonrası aşağı yönlü bir seyir izliyor. 41 bin 751 dolara kadar geri çekilen Bitcoin şu dakikalarda 42 bin 76 dolardan işlem görüyor.

ETHEREUM PSİKOLOJİK SINIRIN ALTINDA

Geçtiğimiz gün 3 bin dolar olan psikolojik sınırı aşan Ethereum ise bu seviye üzerinde tutunamadı. Dün yüzde 2.75 oranında yükseliş kaydeden Ethereum bugün aşağı yönlü bir seyir izliyor. Ethereum şu dakikalarda 2 bin 944 dolar seviyesinde hareket ediyor.

KRİPTO PARALARIN GENELİ DÜŞÜYOR

Bitcoin ve Ethereum’da gerçekleşen satış baskısı kripto para birimlerinin geneline yansıdı. Dijital varlıkların toplam sermaye değeri bugün 1.85 trilyon dolara kadar düştü. Kripto paraların toplam piyasa değeri şu dakikalarda 1.86 trilyon doların üzerinde tutunmaya çalışıyor.

ELSALVADOR’DAN BITCOIN KARARI

Eylül ayında Bitcoin’i yasal para birimi ilan eden Orta Amerika ülkesi El Salvador’dan çok önemli bir karar daha geldi. El Salvador’un Bitcoin tahvil ihracı için hazırlık yaptığı biliniyordu. Hükümet kripto para piyasasındaki oynaklığı gerekçe göstererek Bitcoin tahvil ihracını eylül ayına ertelediğini açıkladı.

Hükümet daha önce yaptığı açıklamasında 15 Mart ile 20 Mart arasında yatırımcılara 1 milyar dolarlık tahvil ihraç etmeyi planladıklarını bildirmişti. Hükümet tahvil ihracı sonucu elde edilecek fonların 500 milyon dolarlık kısmıyla yeniden Bitcoin almayı ve geri kalan 500 milyon doların ise altyapı ve Bitcoin madenciliği için kullanmayı planlıyordu.

JEOPOLİTİK RİSKLER GEREKÇE GÖSTERİLDİ

El Salvador Maliye Bakanı Alejandro Zelaya, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın oluşturduğu jeopolitik risklere bağlı olarak oluşan piyasa belirsizliğinin tahvil ihracını eylül ayına ertelemede etkili olduğunu söyledi.