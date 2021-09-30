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Elektrik ve doğal gaz istatistikleri açıklandı

Konutlarda bu yılın ilk yarısında kullanılan 1 kilovatsaat elektrik için ortalama ​​​​​​​79,5 kuruş, 1 metreküp doğal gaz için ortalama 192,3 kuruş ödeme yapıldı.

30.09.2021 - 10:45 | | AA
Elektrik ve doğal gaz istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak-haziran dönemine ilişkin elektrik ve doğal gaz fiyat istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde konutlarda kullanılan 1 kilovatsaat elektrik için ortalama 79,5 kuruş ödendi. Konutlarda 1 kilovatsaat elektrik için tüketiciler yılın ilk yarısında en küçük tüketim aralığı olan bin kilovatsaatin altında 80,2 kuruş, en büyük tüketim aralığı olan 15 bin kilovatsaat ve üstünde ise ortalama 78,7 kuruş ödedi.

Sanayide 1 kilovatsaat elektrik için bu dönemde ortalama 65 kuruş ödeme yapıldı. Sanayide aynı dönem elektrik fiyatlarına bakıldığında, en küçük tüketim aralığında (20 megavatsaat altı) tüketiciler 1 kilovatsaat elektrik için ortalama 85,4 kuruş, en büyük tüketim aralığı için (150 bin megavatsaat üstü) ise ortalama 58,3 kuruş ödeme yaptı.

Doğal gaz fiyatları

Söz konusu dönemde, konutlarda 1 metreküp doğal gaz için ortalama 192,3 kuruş ödendi. Konutlarda, 1 metreküp doğal gaz için en küçük tüketim aralığı olan 522 metreküp altında ortalama 197,8 kuruş, 522 metreküp ile 5 bin 220 metreküp aralığında ortalama 191,7 kuruş, 5 bin 220 metreküp ve üstünde ise ortalama 189,8 kuruş ödeme yapıldı.

Sanayide 1 metreküp doğal gaz tüketimine bu dönemde ortalama 182,1 kuruş verildi. Aynı dönemde sanayide doğal gaz fiyatlarına bakıldığında, tüketiciler en küçük tüketim aralığında (26 bin 100 metreküp altı) 1 metreküp doğal gaz için ortalama 200,6 kuruş, en yüksek tüketim aralığında (104 milyon 400 bin metreküp üstü) ise ortalama 183,6 kuruş ödedi.

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