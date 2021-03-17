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Elektrikte kurulu güç 95 bin 890 megavata ulaştı

Türkiye'de elektrikte kurulu güç, geçen yıl sonu itibarıyla 95 bin 890 megavata ulaştı.

17.03.2021 - 12:16 | | AA
Elektrikte kurulu güç 95 bin 890 megavata ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Türkiye'nin elektrikte kurulu gücü 2019 sonunda 91 bin 266 megavat olarak kayıtlara geçmişti.

Geçen yıl sonu itibarıyla elektrikte kurulu güç 95 bin 890 megavata ulaşırken, iletim uzunluğu da 71 bin 97 kilometre oldu.

2019 sonunda 746 olan transformatör adedi, geçen yıl sonunda 753'e yükseldi. Dağıtım hattı uzunluğu ise 2020 sonunda 1 milyon 190 bin 605 kilometreye çıktı.

Paylaşımda, "Elektriğin 'otoyolları' iletim hatlarımız ve elektriği evlerimize, okullarımıza, hastanelerimize ulaştıran dağıtım hatlarımız, her geçen gün gelişiyor. Kesintisiz enerji için kesintisiz gelişim ve sürekli bakım diyoruz." ifadelerine yer verildi.

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