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Elon Musk, Twitter'a ortak oldu

Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su ünlü iş insanı Elon Musk, Twitter’ın yüzde 9.2 pasif hissesini satın aldı. Bu gelişme sonrası ise Twitter hisseleri açılış öncesi işlemlerde sert yükseliş kaydetti.

04.04.2022 - 16:03 |
Elon Musk, Twitter'a ortak oldu

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) bildirilen rapora göre Elon Musk, Twitter'ın %9.2'lik hissesini satın aldı. Şirketin satın alınan paylarının değeri 73.5 milyon dolara tekabül ediyor. 

Bu gelişme sonrası Twitter hissesi açılış öncesi işlemlerde yüzde 28 oranında yükseldi. 

Musk, geçen hafta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Twitter'ın ifade özgürlüğü yaklaşımından memnuniyetsizliği nedeniyle yeni bir sosyal medya platformu kurabileceğinin sinyalini vermişti.  

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