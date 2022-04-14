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Elon Musk, Twitter'ın tamamına talip oldu

Tesla'nın kurucusu Elon Musk yılbaşından bu yana yaptığı yatırımlar ile en büyük hissedarı konumuna geldiği Twitter'ın hisselerinin tamamını satın almayı ve şirketi borsadan çıkarmayı teklif etti.

14.04.2022 - 13:40 |
Elon Musk, Twitter'ın tamamına talip oldu

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde 13 Nisan itibarıyla Twitter'da sahip olduğu hisse oranının yüzde 9,1'e, hisse sayısının 73 milyon 115 bine ulaştığını belirten Musk, Twitter hisselerinin yüzde 100'ünü satın alma teklifini dün gönderdiği bir mektupla iletti.

Musk, Twitter için hisse başına 54,20 dolar teklif ettiği mektubunda "Bu en iyi ve nihai teklifim" ifadelerini kullandı. Şirketin tek bir kişiye ait hale gelmesinin, borsadan çıkmasının 'ihtiyaç duyulan' değişikliklerin yapılması için gerekli olduğunu savundu.

Elon Musk ayrıca sunduğu teklifin reddedilmesi halinde Twitter'da hissedar olma pozisyonunu yeniden değerlendireceğini de vurguladı.

Sunduğu bağlayıcı olmayan teklif için Morgan Stanley ile çalışan Musk'ın açıklamasından sonra Twitter hissesi seans öncesi işlemlerde yüzde 13,6 değer kazandı.

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