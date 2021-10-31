Elon Musk’tan ilham alan token ralli yaptı

Kripto para piyasasında son dönemde gösterdiği fiyat hareketleriyle birlikte yatırımcıların ilgisini çeken şaka coinleri oldu.

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’ın meşhur ettiği Dogecoin ile ün kazanan şaka coinleri her geçen gün cazibesini artırmaya devam ediyor. Özellikle son 1 yıl içerisinde yaptığı paylaşımlarla birlikte Dogecoin fiyatını adeta fırlatan Musk, birçok tokenı da etkiliyor.

DOGECOIN’İ TAHTINDAN ETTİ

Öte yandan Elon Musk’ın son dönemde yaptığı paylaşımlar Dogecoin fiyatı üzerinde eskisi kadar etki etmiyor. Piyasada Dogecoin katili olarak tabir edilen köpek temalı coin Shiba Inu, gösterdiği fiyat hareketiyle bu hafta yıldızlaştı.

Bol sıfırlı fiyatı ve dalgalı seyriyle yatırımcıların ilgisini çeken Shiba Inu, tarihinde ilk kez en yüksek hacimli 10 kripto para arasına girmeyi başardı ve piyasa değeri bakımından Dogecoin’i tahtından etti.

YÜZDE 800’DEN FAZLA PRİMLENDİ

Aylık bazda fiyat hareketine bakıldığında ise Shiba Inu, yatırımcısına yüzde 800’den fazla kazandırdı. Bu gelişmeyle birlikte Shiba Inu gösterdiği fiyat performansıyla Dogecoin katili olduğunu kanıtladı. Son iki işlem gününde ise satıcılı seyreden Shiba Inu, 0.00006422 dolar seviyesinde bulunuyor.

DOGELON MARS RALLİ YAPTI

Şaka coinleri denilince akla ilk gelen tokenlardan Dogecoin, Floki Inu ve Shiba Inu’nun yanı sıra adını Elon Musk’tan alan Dogelon Mars (ELON) ekim ayında muazzam bir performans gösterdi.

YÜZDE 4 BİN 116 ARTTI

Bilinirliği diğer şaka coinleri kadar olmasa da ELON, cumartesi günü 0.00000253 dolara kadar yükseldi. Zirve seviyeyi görmesinin ardından ELON, aylık bazda yatırımcısına yüzde 4 bin 116 kazandırdı. Bugün ise ELON, yükseliş serisine ara vererek 0.00000180 dolar seviyesinde bulunuyor.