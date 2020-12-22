Ema Nedir? Borsada Ema İndikatörü Nasıl Kullanılır?

Ema hesaplamaları yapılırken en yeni verilere daha fazla ağırlık verdiği için fiyatlarda oluşmuş olan değişikliklere daha hızlı tepki veriyordur. Ema indikatörü bazı ikilemleri belirli bir ölçüde hafifletmek için devreye girer.



Ema Nedir?



Açılımı Exponential Moving Avarage olarak bilinen EMA, hareketli ortalamaların göstergesi olarak kullanılırlar. EMA aracılığı ile yatırımcılar grafikler üzerinde üssel hareketli ortalamaları izleyebilirler. EMA kapanış fiyatları gibi son andaki verilere ağırlık vererek, ilgili verilere atanmış olan ağırlıklar ile birlikte ilerleyebilen zaman katlanarak azaldığı süreç baz alınır.



Bu süreçte oluşmuş olan hareketler üssel hareketli ortalamalar olarak nitelendirilir. EMA ilgili varlık grafiklerinde fiyat hareketlerinin izlendiği bir stok grafik aracıdır. Basic (SMA) ve Ağırlıklı (WMA) ortalamalarının ikisinin birleşmesi ile oluşturulmuş bir ortalama türüdür.



Borsada Ema İndikatörü Nasıl Kullanılır?



Yükseliş yönlü olan bir varlığa EMA uygulandığında gösterge çizgisi yukarı yöne doğru seyir izler tam tersi durumda ise düşüş yönlü hareketler de ise gösterge çizgisi aşağıya doğru hareket etmektedir. Yatırımcılar EMA İndikatörünü kullanırken yalnızca gösterge çizgisini baz almayarak aynı zaman da değişim oranının bir çubuktan diğerine karşı olan ilişkisini de gözlemlerler.



Örnek verilmek gerekirse güçlü bir yükseliş trendinde olan bir varlığın hareketi düzleşip ters yöne hareket etmeye başladığı bir durumda ve EMA indikatöründe bir başka çubuğa geçiş çizgisinin de düzleşmiş olduğu sırada değişim hızının sıfır olduğu zamana kadar azalmaya başladığı gözlenir.