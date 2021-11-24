Emirates donanım yenileme programını duyurdu

2022 yılı sonunda başlaması planlanan ve 18 ay sürecek olan donanım yenileme programı, tamamen Emirates'in Dubai'deki son teknoloji mühendislik merkezinde gerçekleştirilecek. Program kapsamında Emirates'e ait 52 A380 ve 53 Boeing 777 uçağına hava yolunun büyük ses getiren yeni Premium Ekonomi kabin sınıfı eklenecek. Havayolu ayrıca Boeing 777 uçaklarına 1-2-1 yerleşimine sahip özel koltukların yer aldığı yepyeni Business Class ürününü de eklemeyi planlıyor.

Emirates Havayolu Başkanı Sir Tim Clark yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Emirates olarak, yolcularımızın ihtiyaçlarını karşılamaya ve gökyüzündeki en iyi deneyimleri sunmaya devam etmek için bu donanım yenileme programına yatırım yapıyoruz. Bir yıl önce Premium Ekonomi koltuklarımızı kullanıma aldığımızdan beri, çok olumlu yanıtlar aldık. Yolcular kaliteyi ve konforu çok beğendiler.

Emirates’in imzasını atmış olduğu First, Business ve tam hizmet sunan Ekonomi sınıfı seyahat deneyimlerinde olduğu gibi, Premium Ekonomi ürünümüzü de sektörde benzeri olmayan farklı bir Emirates deneyimine dönüşecek şekilde daha da geliştirmeyi planlıyoruz. Ayrıca yepyeni bir Business Class ürünü de düşünüyoruz. Zamanı geldiğinde daha fazla detay vereceğiz."

'Gurur kaynağı'

Emirates Havayolu Başkanı Sir Tim açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Tüm donanım yenileme projesinin Dubai'deki merkezimizde gerçekleştirilecek olmasını da ayrı bir gurur kaynağı olarak görüyoruz. Bu, Emirates Havayolu içinde geliştirilen güçlü havacılık yetkinliklerini ve daha geniş çaplı olarak böyle yüksek uzmanlığa ve tekniğe sahip bir programı destekleyen BAE ekosistemini ortaya koyuyor."

Donanım yenileme programının sonunda, Emirates, Aralık 2021'e kadar teslim edilmiş olacak dört kabin sınıflı 6 A380 ile, Premium Ekonomi koltuk sunan toplam 111 Boeing 777 ve Airbus A380 uçağa sahip olacak.

Emirates'in Boeing 777 uçağında hemen Business Class'ın arkasına yerleştirilen beş sıra Ekonomi sınıfı koltuk sökülerek 2-4-2 yerleşime sahip 24 Premium Ekonomi koltuk yerleştirilecek. Emirates'in A380 uçağında ise, ana gövdenin ön kısmına yine 2-4-2 yerleşimine sahip 56 Premium Ekonomi koltuk yerleştirilecek.

2021 Aralık ayının sonuna kadar Emirates'in Premium Ekonomi sınıflı A380 uçakları Frankfurt, Londra Heathrow, New York JFK ve Paris seferlerinde kullanılacak.