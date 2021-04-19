Emtia piyasalarında pozitif bir seyir izlendi

Beklentilerden iyi gelen veriler ve yüzde 1,6'nın altına gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faiziyle birlikte küresel piyasalarda görülen pozitif seyir emtia piyasasına da yansıdı.

Tarım emtialarında yükseliş görülürken, özellikle şeker fiyatındaki artış dikkati çekti. Petrol fiyatlarının yüksek kalmaya devam etmesiyle artan arz endişeleri, şeker fiyatlarında yükselişe neden oldu. Şekerin fiyatı geçen hafta yüzde 6,5'in üzerinde arttı.

Geçen hafta yüzde 12'nin üzerinde artış kaydeden doğal gaz fiyatındaki yükseliş de dikkati çekti. Analistler, sıcaklıkların düşmesiyle doğal gaza olan talebin artacağına ilişkin beklentilerle fiyatların yukarı yönlü hareket ettiğini söyledi.

Bu arada geçen hafta pamukta yüzde 4'ün, kahvede yüzde 3'ün, buğdayda da yüzde 2'nin üzerinde artış kaydedildi. Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dolar endeksi ve tahvil faiz getirilerindeki geri çekilmenin, hafta boyunca emtialara olumlu yansıdığını ifade ederek, "ABD'de havanın soğumasıyla emtialarda üretime yönelik endişeler alımların etkili olmasına yol açıyor." dedi.

"Petrol fiyatlarının yüksek kalmaya devam etmesi şeker arzının azalmasına yol açtı"

Ergezen, şekerin geçen haftayı yükselişle kapattığını hatırlatarak, petrol fiyatlarının yüksek kalmaya devam etmesinin şeker arzının azalmasına yol açtığını söyledi.

Şeker kamışının etanol üretimi içim kullanılan ham maddelerden biri olduğuna işaret eden Ergezen, petrol fiyatlarındaki değişimin üreticilerin şeker veya etanolü tercih etmesine neden olduğunu aktardı.

Pamuk fiyatlarının talep üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirten Ergezen, üretim tahminlerindeki düşüşün piyasayı desteklediğini, dolar endeksi ve tahvil faiz getirilerindeki geri çekilmenin de yükselişi desteklediğini kaydetti.

ABD'de pamuk ihracatının önceki haftaya göre yüzde 16 azalarak 313,2 bin balya seviyesinde gerçekleştiğini bildiren Ergezen, Pakistan ve Vietnam'ın, en büyük alımı gerçekleştiren ülkeler olduğunu aktardı.

Çin'in de en fazla alım yapan ilk 3 ülkeden biri olduğunu, bu durumun talebe ilişkin beklentileri artırdığını ifade eden Ergezen, Çin'in dünyanın en büyük pamuk tüketicisi, ABD'nin ise en büyük ihracatçısı olduğunu vurguladı.

"Ekonomilerin açılacağı beklentileri kahve fiyatlarını olumlu etkiliyor"

Zafer Ergezen, kahve fiyatlarına değinirken, "Ekonomilerin açılacağı beklentileri fiyatları olumlu etkiliyor. Özellikle kahve zincirlerinin ve turizm sektörünün açılması, kahve talebine olumlu yansıyacak. Bu nedenle aşılama ile ilgili haberler ve kısıtlamaların azaltılacağı haberleri, kahve piyasası üzerinde pozitif etkili olmayı sürdürecek." ifadelerini kullandı.

Dolar endeksi ve tahvil faiz getirilerindeki geri çekilmenin buğday fiyatlarındaki yükselişte etkili olmaya devam ettiğini aktaran Ergezen, buğdayda hafta boyunca alımların etkili olduğunu kaydetti.

Ergezen, "ABD'de buğday ihracatı, önceki haftaya göre yüzde 26 azalarak 467,1 bin ton seviyesinde gerçekleşti. Filipinler ve Meksika, en büyük alımı gerçekleştiren ülkeler oldu. Çin, yine il 3 ülke arasında yer aldı. Çin'in listede olması, piyasayı olumlu etkiliyor." diye konuştu.