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Uzmanpara En büyük Bitcoin ETF'i belli oldu
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En büyük Bitcoin ETF'i belli oldu

BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust'ı (IBIT) yılın başından bu yana neredeyse 20 milyar dolar toplayarak toplam varlıklar içinde dünyanın en büyük Bitcoin fonu haline geldi.

29.05.2024 - 09:16 | | Foreks Haber
En büyük Bitcoin ETF'i belli oldu

Bloomberg'in verilerine göre IBIT dün 19,68 milyar dolarlık token varlığına ulaşarak 19,65 milyar dolarlık Grayscale Bitcoin Trust'ı tahtından indirdi. Üçüncü en büyük fon ise 11,1 milyar dolar ile Fidelity Investments'ın Bitcoin fonu oldu.

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IBIT işleme açıldığından bu yana 16 milyar dolar sermaye çekmeyi başarırken, Grayscale'den 18 milyar dolar çıktı.

28 Mayıs'ta Bitcoin ETF'lerine 45,14 milyon dolar sermaye girişi oldu. Kümülatif toplam net sermaye girişi 13,73 milyar dolara ulaştı. ETF'lerin toplam net varlıkları 58,47 milyar dolar seviyesinde.

BlackRock ve Fidelity Bitcoin ETF'leri, 11 Ocak'ta piyasaya sürülen dokuz ETF arasındaydı.

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