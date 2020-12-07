Dolar, euro ve altın yatırımcısını üzdü!

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı. Buna göre, kasımda en yüksek aylık reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,91, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,72 ile BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, euro yüzde 2,35, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 2,78, dolar yüzde 2,83, mevduat faizi (brüt) yüzde 2,94 ve külçe altın yüzde 4,87 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde euro yüzde 0,65, DİBS yüzde 1,09, dolar yüzde 1,14, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,25 ve külçe altın yüzde 3,22 yatırımcısını kayba uğrattı.

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,4, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,48 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Mevduat faizi (brüt) Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,39, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,89 ile yatırımcısını en çok kayba uğratan araç olarak kayıtlara geçti.

6 aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,79, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 15,77 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı olarak dikkati çekti. DİBS'in ise Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,5, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,83 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olduğu belirlendi.

Yıllık en çok külçe altın kazandırdı

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 43,10, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 54,49 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı.

Diğer taraftan, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından euro yüzde 20,99 ve dolar yüzde 13,05 ile yatırımcısına kazandırırken, BIST 100 endeksi yüzde 1,73, mevduat faizi (brüt) yüzde 8,62 ve DİBS yüzde 10,95 kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde euro yüzde 30,62, dolar yüzde 22,05 ve BIST 100 endeksi yüzde 6,09 ile yatırımcısına kazandırırken, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,34 ve DİBS yüzde 3,86 kaybettirdi.