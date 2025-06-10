En fazla yatırım çeken Bitcoin ETF'i belli oldu

Piyasadaki en büyük Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) olan BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust'ı (IBIT), diğer tüm ETF'lerden daha hızlı bir şekilde 70 milyar dolar toplam varlık çekerek uzun başarı listesine yeni bir kilometre taşı ekledi.

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Bloomberg analisti Eric Balchunas'a göre mevcut 12 Bitcoin ETF'inin en popüleri olan BlackRock'ın IBIT'i, ilk çıkışından 341 gün sonra rekoru kırdı.

Balchunas, varlık yöneticisi State Street'in ünlü altın ETF'ine atıfta bulunarak, IBIT'in bu rekora "GLD'nin 1691 günle elinde tuttuğu eski rekordan 5 kat daha hızlı" ulaştığını yazdı.

IBIT'nin 70 milyar dolarlık toplam varlığının ardından Fidelity'nin FBTC'si 20 milyar dolarla ikinci sırada ve Grayscale'in GBTC'si 20 milyar doların biraz altında üçüncü sırada yer alıyor.