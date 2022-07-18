Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları Rusya’ya uygulanabilecek yeni yaptırımları ele almak için toplandı.

AB dışişleri bakanları Belçika’nın başkenti Brüksel’de Ukrayna’ya saldırılarını sürdüren Rusya’ya karşı var olan yaptırımları artırmak ve yeni kararlar almak için bir araya geldi.

Josep Borrell, Rus altınına karşı getirilebilecek yasaklardan bahsederken, “En önemli şey Rus altınının yasaklanması” dedi.