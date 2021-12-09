Endişelerin hafiflemesi petrolü destekliyor

Bazı Avrupa ülkelerinde Omicron varyantı nedeniyle COVID-19 tedbirleri sıkılaştırılsa da küresel petrol talebine ciddi bir etki olmayacağı değerlendirmeleri de petrol fiyatlarını yükseltti.

ICE'de şubat vadeli brent petrolün varil fiyatı 0,64 dolar artışla 76,46 dolar/varil seviyesine yükseldi.

NYMEX'de ocak vadeli Batı Teksas petrolü de düne göre 70 cent artışla 73,06 dolar/varil seviyesinde işlem görüyor.

Ancak analistler petrol talebine yönelik aşağı yönlü risklerin tamamen ortadan kalkmadığını, yatırımcıların pozisyon belirlemekte zorlanmaya devam ettiklerini belirtiyor.

OANDA analistlerine göre, brent petrolde yukarı hareketler 76,50-77,50 dolar/varil aralığında direnç ile karşılaşacak.