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Endişelerin hafiflemesi petrolü destekliyor

Omicron varyantının daha az ağır hastalık yaptığı, aşıların üçüncü dozlarla birlikte Omicron'a karşı güçlü koruma sağlayacağı açıklamaları petrol fiyatlarına destek veriyor.

09.12.2021 - 09:37 |
Endişelerin hafiflemesi petrolü destekliyor

Bazı Avrupa ülkelerinde Omicron varyantı nedeniyle COVID-19 tedbirleri sıkılaştırılsa da küresel petrol talebine ciddi bir etki olmayacağı değerlendirmeleri de petrol fiyatlarını yükseltti.

ICE'de şubat vadeli brent petrolün varil fiyatı 0,64 dolar artışla 76,46 dolar/varil seviyesine yükseldi.

NYMEX'de ocak vadeli Batı Teksas petrolü de düne göre 70 cent artışla 73,06 dolar/varil seviyesinde işlem görüyor.

Ancak analistler petrol talebine yönelik aşağı yönlü risklerin tamamen ortadan kalkmadığını, yatırımcıların pozisyon belirlemekte zorlanmaya devam ettiklerini belirtiyor. 

OANDA analistlerine göre, brent petrolde yukarı hareketler 76,50-77,50 dolar/varil aralığında direnç ile karşılaşacak.

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