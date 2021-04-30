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Enerji ithalatı faturası arttı

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,8 artarak 3 milyar 304 milyon 507 bin dolara yükseldi.

30.04.2021 - 11:18 | | AA
Enerji ithalatı faturası arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, martta Türkiye'nin toplam ithalatının tutarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,6 artarak 23 milyar 636 milyon 761 bin dolar oldu.

Bunun 3 milyar 304 milyon 507 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yılın mart ayında bu rakam 2 milyar 735 milyon 556 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece, söz konusu dönemde sanayi üretimindeki artışla ülkenin enerji ithalatı faturası yüzde 20,8 arttı.

Öte yandan, martta geçen yılın aynı ayına göre ham petrol ithalatı yüzde 10,69 azalarak 2 milyon 399 bin 155 tona geriledi.

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