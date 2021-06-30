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Enerji ithalatı faturası arttı

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 143,8 artarak 3 milyar 94 milyon 526 bin dolara yükseldi.

30.06.2021 - 10:22 | | AA
Enerji ithalatı faturası arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, mayısta Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54 artarak 20 milyar 626 milyon 964 bin dolar oldu.

Bunun 3 milyar 94 milyon 526 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.?

Geçen yılın mayıs ayında bu rakam 1 milyar 269 milyon 132 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Söz konusu dönemde sanayi üretimindeki artış ve ekonomik aktivitelerdeki canlanma ülkenin enerji ithalatı faturasına yüzde 143,8 artış olarak yansıdı.

Öte yandan, ham petrol ithalatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 artarak 2 milyon 637 bin 725 tona yükseldi. 

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