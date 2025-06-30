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Enerji ithalatı faturası azaldı

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,6 azalarak 4 milyar 258 milyon 703 bin dolar oldu.

30.06.2025 - 11:02 | | AA
Enerji ithalatı faturası azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı'nca oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, mayısta Türkiye'nin toplam ithalatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,7 artarak 31 milyar 461 milyon 958 bin dolar olarak belirlendi.

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Bu tutarın 4 milyar 258 milyon 703 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yıl mayısta bu rakam 5 milyar 167 milyon 547 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 17,6 azaldı. Bu dönemde ham petrol ithalatı ise yüzde 13,9 azalarak 2 milyon 484 bin 597 tona geriledi.

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